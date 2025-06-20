İzmir'de Aranan İki Hükümlü Yakalandı
İzmir'de, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan biri kadın, iki hükümlü polis ekiplerince yakalandı. Uyuşturucu madde ticareti suçundan 10 yıl cezası bulunan kadın ve çeşitli suçlardan toplam 14 yıl 6 ay cezası bulunan erkek şahıs gözaltına alındı.
Aranan 2 hükümlü İzmir'de yakalandı
İZMİR - İzmir'de polis ekiplerince aranan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalarda, haklarında 10 ve 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan biri kadın, 2 hükümlü yakalandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar kapsamında Karabağlar ilçesinde uyuşturucu madde ticareti suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.T. isimli kadın ile Buca ilçesinde çeşitli suçlardan toplam 14 yıl 6 ay hapis cezası bulunan A.A. isimli kişi yakalandı. Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilerek cezaevine gönderildi.