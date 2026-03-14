Annesinin elinden kaçıp yola koşan çocuk kazadan kurtuldu

İzmir'de annesinin elinden kurtularak seyir halindeki otomobilin önüne fırlayan çocuk, annesinin ani müdahalesiyle ezilmekten kurtarıldı. Olay anı aracın kamerasına saniye saniye yansıdı.

Gece saatlerinde bir caddede yaşanan olayda, annesinin yanındaki küçük çocuk bir anda yola doğru koşmaya başladı. Durumu fark eden çevredeki bir vatandaş, seyir halindeki otomobilin sürücüsünü uyararak aracı durdurmaya çalıştı. Çocuğunun peşinden yola koşan anne, hemen müdahale ederek çocuğu otomobilin önünden çekip aldı. Sürücünün zamanında fren yapması ve annenin hamlesiyle kaza önlenirken, o anlar aracın kamerası tarafından kaydedildi. - İZMİR

