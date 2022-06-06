İzmir'de akaryakıt istasyonu yakınında korkutan yangın - Haberler

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İzmir'de akaryakıt istasyonu yakınında korkutan yangın

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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İzmir'in Torbalı ilçesinde bir akaryakıt istasyonu ile apartman dairesi yakınında bulunan boş arazideki lastikler alev aldı.

İzmir'in Torbalı ilçesinde bir akaryakıt istasyonu ile apartman dairesi yakınında bulunan boş arazideki lastikler alev aldı. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesi ile istasyona ve dairelere sıçramadan söndürülerek facianın eşiğinden dönülen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yangın, akşam saatlerinde Alpkent Mahallesi Torbalı Fidanlığı karşısında bulunan boş arazideki lastiklerden çıktı. Akaryakıt istasyonuna ve bir apartmana yakın noktada duran lastiklerden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Vatandaşları paniğe sevk eden ve akaryakıt istasyonu ile binaya sıçrama ihtimali bulunan yangınla alakalı adrese çok sayıda polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

APARTMAN SAKİNLERİ TAHLİYE EDİLDİ

Kısa sürede büyüyen ve binanın dış cephesini tamamen kaplayan dumanlar nedeniyle apartman sakinleri yetkililer tarafından dairelerinden tahliye edildi. Bu esnada olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekiplerince, alevlere müdahale başladı. Ekiplerin yoğun uğraşları neticesinde alevler akaryakıt istasyonuna sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Öte yandan, bölgede soğutma çalışmalarına geçilirken, facianın eşiğinden dönülen yangınla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

(Amede Alpagüt - Yılmaz Yalçın/İHA)

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