Haberler

İzmir'de Aile Kavgasında 1 Ölü, 2 Yaralı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'in Bayraklı ilçesinde meydana gelen aile kavgasında bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı. Olayla ilgili 9 kişi gözaltına alındı, 4'ü tutuklandı. Güvenlik kameralarındaki görüntülerde, şüphelilerin iş yerine silahla saldırdığı anlar yer alıyor.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde 1 kişinin öldüğü 2 kişinin de yaralandığı aile kavgasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Olayda 9 kişi gözaltına alınmış, 4 kişi de tutuklanmıştı.

Olay, 11 Kasım akşamı saat 20.15 sıralarında Bayraklı ilçesine bağlı Çay Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre araç ile H.E.'nin iş yerine yaklaşan şüpheli şahıslar, silahla ateş açtı. Saldırganların silahından çıkan kurşunlar, iş yerinin önünde bulunan mekan sahibi H.E., oğlu S.E ile müşteri olarak iş yerine gelen S.D ve Y.D.'ye isabet etti. Olayın ardından saldırganlar, araba ile bölgeden kaçarak uzaklaştı. Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde H.E.'nin ağır yaralandığı, S.E, S.D ve Y.D. ise vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandığı belirlendi. Ağır yaralanan H.E. ambulans ile İzmir Şehir Hastanesi'ne, diğer 3 yaralı ise Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan H.E., doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Tedavisi süren yaralılardan S.E'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Görüntüler ortaya çıktı

Öte yandan, meydana gelen aile kavgasının güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Kamera görüntülerinde iki ticari araçla olay yerine gelen şüphelilerin, silah ve bıçaklarla iş yerine geldiği, yaşanan arbedenin ardından olay yerinden ayrıldığı anlar yer aldı.

4 tutuklama

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, Suç Analiz Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak yürüttüğü çalışmalar sonucunda, olaya karıştıkları belirlenen D.D. (72), E.D. (39), M.D. (43), A.D. (41), N.D. (34), B.D. (19), S.D. (17) ve E.E. (25) kısa süre önce yakalandı. Yapılan incelemelerde tarafların birbirleriyle akraba oldukları ve olayın aile içi nedenlerden kaynaklandığı ortaya çıktı. Şüphelilerden E.E., ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.D., N.D., B.D. ve S.D. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken; D.D., A.D. ve E.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Şehit ailesine saygısızlık! Taziye devam ederken düğün yapıldı, polis müdahale etti

Şehit ailesine saygısızlık! Şikayet yağdı, polis hemen müdahale etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Annesiyle gönül ilişkisi olduğunu iddia ettiği kişiyi 22 bıçak darbesiyle öldürdü

Yaşlı adamı defalarca bıçaklayarak katletti, öfkesi hiç dinmedi
Ranta karşı çıkan belediye başkanı başına gelenleri anlattı: Evlerine gidip çocuklarıyla tehdit ettiler

Ranta karşı çıkan belediye başkanı başına gelenleri böyle anlattı
Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturma büyüyor: Dosyaya ikinci savcı atandı

Dosyada kritik detay! Kamera incelemesinde sürpriz bulgular
Oyuncu Mina Derman'dan 'çocuğa çarptı' iddiasına yanıt

Bebek'te kriz! Ünlü oyuncu "çocuğa çarpıp kaçtı" iddiası
Annesiyle gönül ilişkisi olduğunu iddia ettiği kişiyi 22 bıçak darbesiyle öldürdü

Yaşlı adamı defalarca bıçaklayarak katletti, öfkesi hiç dinmedi
Fener taraftarına müjde! Lewandowski ile ilk temas kuruldu

Taraftarlar müjde! Dünyaca ünlü isimle ilk temas kuruldu
500 bin sosyal konut projesine büyük ilgi! İşte başvuru sayısı

500 bin sosyal konut projesine büyük ilgi! İşte başvuru sayısı
Ünlü oyuncuya bu görüntülerin bedeli ağır oldu

Ünlü oyuncuya bu görüntülerin bedeli ağır oldu
İYİ Partili Çömez ve AK Partili Öztaylan şehit cenazesinde tartıştı

Şehit cenazesine damga vuran olay! Milletvekilleri böyle tartıştı
Sedat Peker'in, Rojin Kabaiş olayında avukatını görevlendirmesi an meselesi

Yürekleri yakan olayda avukatını görevlendirmesi an meselesi
Diş hekimlerinin girdiği iki sınav, artık yılda bir kez yapılacak

Diş hekimleri dikkat! Artık yılda bir kez yapılacak
Daha 18 yaşında! Satmaya çalıştığı şeyi görenler telefona sarıldı

Daha 18 yaşında! Satmaya çalıştığı şeyi görenler telefona sarıldı
Muazzez Abacı'nın son sözlerini kızı açıkladı

Muazzez Abacı'nın son sözleri ortaya çıktı! Kızı o anı anlattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.