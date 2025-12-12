Haberler

İzmir'de binlerce uyuşturucu hap ve kokain ele geçirildi

İzmir'de narkotik polisleri tarafından gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda toplam 55 bin 552 adet uyuşturucu hap ile 4 kilo 601 gram kokain ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

Bayraklı ilçesinde bir adreste, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yüklü miktarda uyuşturucu hap bulunduğunu ve bu maddelerin sokak satıcılarına dağıtılacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 55 bin 552 adet uyuşturucu nitelikli hap ele geçirildi. Gözaltına alınan H.B. ve E.B., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Bir diğer operasyon ise Kemalpaşa'da gerçekleştirildi. Kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği istihbaratını değerlendiren ekipler, Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında ilçede durdurulan iki araçta arama yaptı. Araçlarda 4 kilo 601 gram kokain ele geçirilirken, şüpheliler B.A., C.Y. ve A.K. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli de sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. - İZMİR

