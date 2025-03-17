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İzmir'de 11 Düzensiz Göçmen Yakaladı

İzmir'de 11 Düzensiz Göçmen Yakaladı
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İzmir'in Menderes ilçesi açıklarında, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 11 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler, sağlık kontrollerinin ardından geri gönderme merkezine sevk edildi.

İzmir'in Menderes ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 11 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 15 Mart saat 13.20'de, Menderes ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-9) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine harekete geçti. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-89) tarafından hareketli lastik bot durduruldu ve içerisindeki 3'ü çocuk 11 düzensiz göçmen yakalandı.

Yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma girişimindeki Afganistan, Somali, Filistin, Mısır, İran ve Kuveyt asıllı göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezine sevk edildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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