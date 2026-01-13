Haberler

Bakan Yerlikaya: "İzmir'de jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonda 1 ton 625 kilo uyuşturucu hap ham maddesi ele geçirdik"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir'de düzenlenen operasyonda 1 ton 625 kilogram uyuşturucu hap ham maddesinin ele geçirildiğini ve 5.5 milyon adet uyuşturucu hap üretilebileceğini açıkladı. İki şüpheli gözaltına alındı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir'de jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 5.5 milyon adet uyuşturucu hap üretilebileceği değerlendirilen 1 ton 625 kilogram uyuşturucu hap ham maddesinin ele geçirildiğini açıkladı. Yerlikaya, operasyonda 2 şüphelininin de gözaltına alındığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İzmir'de jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 1 ton 625 kilogram uyuşturucu hap ham maddesi ele geçirildiğini belirterek, bu ham madde ile 5,5 milyon adet uyuşturucu hap üretilebildiğinin değerlendirildiğini kaydetti. 2 şüphelinin operasyonda gözaltına alındığını da vurgulayan Bakan Yerlikaya şu bilgileri verdi:

"Uyuşturucu hapların insanlara arz edilmesini ve toplum sağlığına zarar vermesini engelledik. Jandarmamızın, sokaktaki satıcıdan üretim yapılan imalathaneye uzanan takibi sonucunda yapılan aramalarda; 1 adet uyuşturucu imalathanesi deşifre edildi. 6 adet uyuşturucu hap basım makinesi, 1 ton 625 kg ham madde ele geçirildi." - ANKARA

