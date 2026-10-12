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İzmir Buca'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari yakalandı

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İzmir Buca'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari yakalandı
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İzmir'in Buca ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari, polisin düzenlediği operasyonlarla yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlüler adliyeye sevk edildi.

İzmir'in Buca ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari yakalandı.

Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmada, suç listesi kabarık 2 hükümlüyü takibe aldı. Gerçekleştirilen operasyonlarda, 'hükümlü veya tutuklunun cebir ve tehdit kullanarak kaçması', 'kendisini kamu görevlisi veya banka çalışanı olarak tanıtmak suretiyle dolandırıcılık' ile 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlama' suçlarından toplam 13 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ve 3 bin 320 TL adli para cezası bulunan 51 yaşındaki M.B. ile 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan hakkında 24 yıl 7 ay 9 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 30 yaşındaki A.A.K. yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan her iki firari de adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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