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İzmir Buca'da İş Yerine Kurşun Sıkan Zanlı Yakalandı

İzmir Buca'da İş Yerine Kurşun Sıkan Zanlı Yakalandı
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İzmir'in Buca ilçesinde bir iş yerini kurşunlayan saldırgan, güvenlik kameraları sayesinde tespit edilerek yakalandı ve tutuklandı.

İzmir'in Buca ilçesinde iş yerini kurşunlayıp kaçan saldırgan kamera kayıtlarından tespit edilip yakalandı. Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, önceki gün Buca ilçesi Kozağaç Mahallesi'nde meydana geldi. S.Y.'ye (58) ait bir iş yeri, otomobiliyle bölgeye gelen bir kişi tarafından kurşunlandı. Şikayet üzerine İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği, Suç Analiz Merkezi (SAM) Büro Amirliği ve Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüphelinin K.K. (23) olduğunu belirledi. Silahlı saldırgan polis ekiplerince kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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