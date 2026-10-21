Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

İzmir Beydağ'da 10 adrese eş zamanlı operasyonda 1100 gram esrar ele geçirildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir Beydağ'da 10 adrese eş zamanlı operasyonda 1100 gram esrar ele geçirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'in Beydağ ilçesinde 10 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 1100 gram kubar esrar, 2 ruhsatsız tabanca ve 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınan 10 şüpheli, adliyeye sevk edildikten sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir'in Beydağ ilçesinde 10 adreste ruhsatsız silahlar ile yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü ve Beydağ İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde dün Beydağ ilçesindeki 10 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda 1100 gram kubar esrar, 10 gram kenevir tohumu, 2 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 10 tabanca fişeği, 30 av tüfeği fişeği ve 6 uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 10 şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 13 sitede yayınlandı.
Ekmek parası için çalışıyordu! Göçükte hayatını kaybetti

Ekmek parası için çalışıyordu! Feci şekilde can verdi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Her firavunun bir Musa'sı vardır! PSG, Barcelona'yı darmadağın etti

Her firavunun bir Musa'sı vardır! Herkesi yenen takımı parçaladılar
İsmail Yüksek'in bu görüntüleri olay oldu! Taraftarlar çılgına döndü

Sözün bittiği yer! Yorum Fenerbahçe taraftarında
Kahvehanede rastgele açılan ateş veterineri hayattan kopardı

“Tesadüfen hayattayız” dedirten ölüm!
10 gün önce kendini asan genç kurtarılamadı

Kendini asmıştı! 10 gün sonra hayatını kaybetti
Yaptıkları yetmedi, bir de polisi tehdit etti! Yediği cezayı ömrü boyunca unutamaz

Yaptıkları yetmedi, polisi de tehdit etti! Yediği cezayı unutamayacak
Sokaklar savaş alanı, o TikTok derdinde!

Devrimi sen mi yapacaksın!
Fenerbahçe taraftarı delirdi: O olmasaydı rahat kazanırdık, artık bu takımdan gitsin

Taraftar delirdi: O olmasaydı rahat kazanırdık, artık takımdan gitsin