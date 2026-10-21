İzmir Beydağ'da 10 adrese eş zamanlı operasyonda 1100 gram esrar ele geçirildi

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İzmir'in Beydağ ilçesinde 10 adreste ruhsatsız silahlar ile yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü ve Beydağ İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde dün Beydağ ilçesindeki 10 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda 1100 gram kubar esrar, 10 gram kenevir tohumu, 2 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 10 tabanca fişeği, 30 av tüfeği fişeği ve 6 uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 10 şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı