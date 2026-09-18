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İzmir Bergama'da uyuşturucu operasyonunda bin 47 hap ele geçirildi, karı koca tutuklandı

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İzmir Bergama'da uyuşturucu operasyonunda bin 47 hap ele geçirildi, karı koca tutuklandı
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İzmir'in Bergama ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda bin 47 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan karı koca, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İzmir'in Bergama ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda bin 47 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan karı koca tutuklandı.

Bergama İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince, uyuşturucu madde ticaretiyle mücadele çalışmaları çerçevesinde önceden belirlenen bir adrese operasyon düzenlendi. Ekiplerin adreste gerçekleştirdiği aramalarda bin 47 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, ikamette bulunan A.D. (26) ve A.D. (23) isimli çift, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Cezaevine gönderildiler

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen A.D. (26) ve A.D. (23), çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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