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İzmir Bergama'da uyuşturucu operasyonunda 1128 hap ele geçirildi, 1 zanlı tutuklandı

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İzmir Bergama'da uyuşturucu operasyonunda 1128 hap ele geçirildi, 1 zanlı tutuklandı
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İzmir'in Bergama ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bin 128 uyuşturucu hap, 1 ruhsatsız tabanca, 15 fişek ve 53 bin 800 TL ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 1 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İzmir'in Bergama ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bin 128 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

Bergama İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde imali ve ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttüğü titiz çalışmalar neticesinde belirlenen bir adrese operasyon gerçekleştirdi. Adreste yapılan aramalarda; bin 128 adet uyuşturucu hap, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 15 adet fişek, suçtan elde edildiği değerlendirilen 53 bin 800 TL ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan T.B., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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