Üye Girişi
Haberler

İzmir Alsancak Limanı'nda Araç Denize Düştü, Sürücü Hastaneye Kaldırıldı

İzmir Alsancak Limanı'nda Araç Denize Düştü, Sürücü Hastaneye Kaldırıldı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir Alsancak Limanı'nda sürücüsünün manevra yaptığı esnada denize düşen binek araç, vinç yardımıyla çıkarıldı. Durumu ağır olan sürücü hastaneye kaldırıldı.

İzmir Alsancak Limanı'nda bir araç, sürücüsünün manevra yaptığı esnada denize düştü. Araç denizden çıkarılırken, durumu ağır olan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Olay, İzmir Alsancak Limanı'nda meydana geldi. iddiaya göre, mühendis Doruk Y. (40), idaresindeki binek araç, manevra esnasında denize düştü. Çevredeki işçilerin ihbarı üzerine adrese polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen ekiplerce araç vinç yardımıyla denizden çıkarılırken, durumu ağır olan Doruk Y., ambulans ile Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesine kaldırıldı. Buradaki tedavisinin ardından hayati tehlikesi bulunan Doruk Y., Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Alsancak Limanı Alsancak Güvenlik 3-sayfa Ulaşım Sağlık izmir Olay

Savaşta korkulan oluyor! İsrail'den 'Kara saldırısı için hazır olun' mesajı

Savaşta korkulan oluyor

 Şeyda Yılmaz'ı şehit eden katilden pes dedirten savunma: Tutuksuz yargılanmama karar verilsin

Şeyda Yılmaz'ı şehit eden katilden pes dedirten savunma

 Yanlış anlaşılmasın aşiret düğünü değil! Saatler sürdü, takı takmak için adeta yarıştılar

Yanlış anlaşılmasın aşiret düğünü değil! Saatler sürdü, takı takmak için adeta yarıştılar
Aracında kaçak ürünler yakalanmıştı! CHP'li vekilin yeni görüntüleri ortaya çıktı

Aracında kaçak ürünler yakalanmıştı! CHP'li vekilin yeni görüntüleri ortaya çıktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ertem Şener Beyaz Futbol'dan ayrıldı mı? Yiğit Bulut İsrail iddiası ne? Yiğit Bulut ne dedi? Galatasaray PAOK maçı hangi kanalda? Galatasaray PAOK maçı nereden izlenir, hangi kanal verecek? THY ucuz bilet kampanyası nedir, şartları ne? Çarşamba hangi diziler var? 25 Eylül Çarşamba TV'de bu akşamki diziler 25-26 Eylül Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? Varane futbolu bıraktı mı? Raphael Varane neden futbolu bıraktı? 25-26 Eylül bugün ve yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, kaç derece? PAOK 7 numara kim? Konstantelias kimdir? BUSKİ Bursa su kesintisi! 25-26 Eylül İnegöl, Karacabey, Mustafakemalpaşa su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });