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İzmir Açıklarında 24 Düzensiz Göçmen ve 2 Şahıs Yakalandı

İzmir Açıklarında 24 Düzensiz Göçmen ve 2 Şahıs Yakalandı
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İzmir'in Seferihisar açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri, lastik bot içerisinde bulunan 24 düzensiz göçmeni, 1 göçmen kaçakçısını ve yasadışı yollarla ülkeyi terk etmeye çalışan 1 kişiyi yakaladı.

İzmir açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince 10'u çocuk 24 düzensiz göçmen, 1 göçmen kaçakçısı ve ülkeyi yasadışı yollarla terk etmeye çalışan 1 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, 26 Mart günü saat 09.50 sıralarında Seferihisar ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmenin olduğu tespit edildi. Harekete geçen Sahil Güvenlik Gemisi TCSG-84 ve Sahil Güvenlik Botu KB-22 tarafından 10'u çocuk 24 düzensiz göçmen, 1 göçmen kaçakçısı ve ülkeyi yasadışı yollarla terk etmeye çalışan 1 kişi yakalandı. Karaya çıkartılan düzensiz göçmenler sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'ne gönderilirken göçmen kaçakçısı ve 1 kişi de emniyete sevk edildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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