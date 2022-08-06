İzmir 3. sayfa haberleri... MSB: "Ukrayna'dan İrlanda'ya gidecek olan ve 33 bin ton mısır ile Odessa Limanı'ndan hareket eden Panama bayraklı NAVISTAR isimli gemi İstanbul'un... - Haberler

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İzmir 3. sayfa haberleri... MSB: "Ukrayna'dan İrlanda'ya gidecek olan ve 33 bin ton mısır ile Odessa Limanı'ndan hareket eden Panama bayraklı NAVISTAR isimli gemi İstanbul'un...

İzmir 3. sayfa haberleri... MSB: 'Ukrayna'dan İrlanda'ya gidecek olan ve 33 bin ton mısır ile Odessa Limanı'ndan hareket eden Panama bayraklı NAVISTAR isimli gemi İstanbul'un...

İzmir haber: MSB: "Ukrayna'dan İrlanda'ya gidecek olan ve 33 bin ton mısır ile Odessa Limanı'ndan hareket eden Panama bayraklı NAVISTAR isimli gemi İstanbul'un kuzeyinde belirlenen mevkiye ulaşarak demirledi.

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MSB: " Ukrayna'dan İrlanda'ya gidecek olan ve 33 bin ton mısır ile Odessa Limanı'ndan hareket eden Panama bayraklı NAVISTAR isimli gemi İstanbul'un kuzeyinde belirlenen mevkiye ulaşarak demirledi. Gemi ilerleyen saatlerde Müşterek Koordinasyon Merkezi tarafından denetime tabi tutulacak." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ukrayna Panama 3. Sayfa Haberler

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