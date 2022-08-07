İzmir 3. sayfa haberi: MSB: "Panama bayraklı NAVISTAR isimli gemide denetim faaliyeti başladı" - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İzmir 3. sayfa haberi: MSB: "Panama bayraklı NAVISTAR isimli gemide denetim faaliyeti başladı"

Edinilen İzmir haberine göre MSB: "Panama bayraklı NAVISTAR isimli gemide denetim faaliyeti başladı" Milli Savunma Bakanlığı, Ukrayna'dan İrlanda'ya mısır taşıyan Panama bayraklı NAVISTAR isimli gemide denetim faaliyetinin başladığını duyurdu.

 - Güncelleme:

MSB: "Panama bayraklı NAVISTAR isimli gemide denetim faaliyeti başladı"

İSTANBUL - Milli Savunma Bakanlığı, Ukrayna'dan İrlanda'ya mısır taşıyan Panama bayraklı NAVISTAR isimli gemide denetim faaliyetinin başladığını duyurdu.

MSB tarafından yapılan açıklamada "Müşterek Koordinasyon Merkezi tarafından, Ukrayna'dan İrlanda'ya 33 bin ton mısır taşıyan ve İstanbul'un kuzeyinde demirleyen Panama bayraklı NAVISTAR isimli gemide denetim faaliyeti başladı" denildi.

İhlas Haber Ajansı / Doğukan Gürel - 3. Sayfa

Milli Savunma Bakanlığı Ukrayna Panama 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title