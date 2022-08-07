İzmir 3. sayfa haberi: MSB: "Panama bayraklı NAVISTAR isimli gemide denetim faaliyeti başladı" Edinilen İzmir haberine göre MSB: "Panama bayraklı NAVISTAR isimli gemide denetim faaliyeti başladı" Milli Savunma Bakanlığı, Ukrayna'dan İrlanda'ya mısır taşıyan Panama bayraklı NAVISTAR isimli gemide denetim faaliyetinin başladığını duyurdu. MSB: "Panama bayraklı NAVISTAR isimli gemide denetim faaliyeti başladı" İSTANBUL - Milli Savunma Bakanlığı, Ukrayna'dan İrlanda'ya mısır taşıyan Panama bayraklı NAVISTAR isimli gemide denetim faaliyetinin başladığını duyurdu. MSB tarafından yapılan açıklamada "Müşterek Koordinasyon Merkezi tarafından, Ukrayna'dan İrlanda'ya 33 bin ton mısır taşıyan ve İstanbul'un kuzeyinde demirleyen Panama bayraklı NAVISTAR isimli gemide denetim faaliyeti başladı" denildi. 3. Sayfa İhlas Haber Ajansı / Doğukan Gürel Milli Savunma Bakanlığı Ukrayna Panama 3. Sayfa Haberler

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