İYİ Parti Başkanının Oğlu Silahlı Kavga Sonucu Hayatını Kaybetti
Tekirdağ'da, İYİ Parti Malkara İlçe Başkanının oğlu Rıdvan Çolak, bir akaryakıt istasyonunda yaşanan silahlı kavgada hayatını kaybetti. Olayla ilgili 5 kişi tutuklandı ve soruşturma devam ediyor.

Tekirdağ'da İYİ Parti Malkara İlçe Başkanının oğlunun hayatını kaybettiği silahlı kavga olayıyla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

Olay, Malkara-Hayrabolu yolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonunun restoranında yaşandı. İddialara göre, 5 kişi ile akaryakıt istasyonu sahibi arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Çıkan silahlı kavgada İYİ Parti Malkara İlçe Başkanı Ali Çolak'ın oğlu Rıdvan Çolak ile akaryakıt istasyon sahibinin oğlu H.Y.'ye kurşun isabet etti. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, ağır yaralanan Rıdvan Çolak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Yaralı H.Y. ise hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı.

Olayın ardından geniş çaplı çalışma başlatan polis ekipleri kaçan E.C., Z.Y., H.U., R.C. ve S.K'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Savcılıktaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen zanlılar, "kasten adam öldürme" suçundan tutuklanarak Tekirdağ Cezaevi'ne gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Haberler.com
