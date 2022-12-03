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İki kişi tarafından rahatsız edilen genç, kızlara yardım etmek isterken bıçaklanmıştı! Olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

3. Sayfa Haberleri

Afyonkarahisar'da iddiaya göre, biri 16 yaşında olan iki kişi genç kızları takip ediyordu. Kızlar da yardım isteyerek bir şahsa sığındı. Kızlara yardım etmek isteyen Engin Taş, iki kişi tarafından 8 bıçak darbesi ile öldürüldü. Zanlılar çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken, olayın güvenlik kamerası görüntüsü de ortaya çıktı.

Engin Taş, iddiaya göre rahatsız edildikleri için kendilerinden yardım isteyen genç kızların gösterdiği Serkan Ç. ve yeğeni V.Ç. ile tartışmaya başladığı esnada boyun ve vücudunun çeşitli yerlerden 8 bıçak darbesi ile bıçaklandı.

BIÇAKLANAN ŞAHIS HAYATINI KAYBETTİ

Olayın ardından hastaneye kaldırılan Taş yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Olayın failleri Serkan Ç. ve yeğeni V.Ç., polis tarafından gözaltına alınırken, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından mahkeme sevk edilen şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÜVENLİK KAMERASI ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan, olayla ilgili güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde bıçaklama olayı gerçekleştiren şahısların cadde üzerinde elinde bıçak ile arka arkaya kaçtıkları görülüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Münir Karaloğlu Karahisar 3. Sayfa Haberler

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