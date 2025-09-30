Haberler

Güncelleme:
İTÜ öğrencisinin şüpheli ölümü! Soruşturma başlatıldı
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Maslak Kampüsü'ndeki kız öğrenci yurdunda kalan bir öğrenci, 4. kattan düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Sarıyer'deki İTÜ Maslak Kampüsü'nde bulunan Altan Edige Kız Öğrenci Yurdu'nda, 4. kattan düşen üniversite öğrencisi Sıla Ahsen Tuluk yaşamını yitirdi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İTÜ Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği Bölümü son sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen Sıla Ahsen Tuluk, henüz belirlenemeyen bir nedenle kaldığı yurdun 4. katındaki pencereden zemin kata düştü.

Gürültüyü duyan öğrencilerin ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde Tuluk'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

CESET ADLİ TIP KURUMU'NA KALDIRILDI

Polis ekipleri, olay yerinde detaylı inceleme yaptı. Tuluk'un cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Buradaki işlemlerin ardından Tuluk'un cenazesi ailesine teslim edildi. Genç öğrencinin memleketi Antalya'da toprağa verileceği öğrenildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatılırken, öğrencinin ölümü kampüste büyük üzüntü yarattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
