Haberler

Dumanların arasında kalan itfaiye eri bataklığa düştü

Dumanların arasında kalan itfaiye eri bataklığa düştü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde çöp toplama alanındaki yangına müdahale eden itfaiye eri, yoğun duman nedeniyle fark edemediği bataklığa saplanarak ölüm tehlikesi atlattı. Kurtarılan itfaiye erinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde çöp toplama alanında çıkan yangına müdahale eden itfaiye eri, yoğun duman nedeniyle fark edemediği bataklığa saplanarak ölüm tehlikesi atlattı.

Olay, Kahta ilçesine bağlı Girne Mahallesi Aşiyan Kent bölgesindeki çöp toplama alanında meydana geldi. Yangına müdahale için bölgede görev yapan itfaiye eri Akif M. (29) yoğun duman nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi sonucu bataklık alanı fark edemeyerek zemine saplandı. Durumu fark eden mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine ekipler seferber oldu. Yapılan çalışma sonucu bataklıktan çıkarılan itfaiye eri, olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi yapılan Akif M. sağlık durumunun iyi olduğu, enfeksiyon riskine karşı tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Olayın ardından bölge güvenlik amacıyla abluka altına alınırken, yaşanan olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
CHP'de olağanüstü kurultay için 833 delegenin imzası genel merkeze teslim edildi

Özgür Özel dediğini yaptı! Kılıçdaroğlu'nu zora sokacak hamle

Kritik MYK öncesi CHP'de flaş gelişme! Yargıtay 9 vekilin üyeliğini sildi

Kritik toplantıya saatler kala flaş gelişme! CHP'de vekil sayısı düştü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Acun Ilıcalı gözünü Galatasaray'a dikti! İki yıldızı parayı basıp alacak

Gözünü Galatasaray'a dikti! İki yıldızı parayı basıp alacak
Beylikdüzü metrobüste “Yan Baktın” cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı

Saldırı anının yeni görüntüleri ortaya çıktı
Kumar bir ocağı daha söndürdü! Yaptığı paylaşım elden ele dolaşıyor

Kumar bir ocağı daha söndürdü! Yaptığı paylaşım elden ele dolaşıyor

Kayıp Türkiye güzeli Aslı Sümen yıllar sonra ortaya çıktı! İşte son hali

Kayıp Türkiye güzeli yıllar sonra ortaya çıktı! İşte son hali
Montella'dan Paraguay maçı öncesi neşter! İlk 11'de 3 değişiklik

Paraguay maçı öncesi neşter: Kulübeye çekeceği isimler bomba

107 günlük savaş sonrası İran'a dev ekonomik piyango

107 günlük savaşı kim kazandı? Bu tablo her şeyi anlatıyor
BDDK, Dost Katılım Bankası'nın kurulmasına izin verdi

Türkiye'nin dev zincir marketi banka kurdu