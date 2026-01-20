Su pompası deliğine düşen yavru kediyi itfaiye kurtardı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde su pompası deliğinde mahsur kalan yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Ayvalık'ın Altınova Mahhalesi'nde bir kedinin bir su pompası deliğinde mahsur kaldığı ihbarını alan Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği bünyesindeki ekipler hemen harekete geçti. 10 santimetre çapında 18 metre derinlikte kuyu sondaj pompası deliğine düşen yavru kediyi kurtarabilmek için gelişmiş kamera sistemleriyle seferber olan ekipler, iki saatlik bir mücadelenin ardından yavru kediyi delikten çıkartmayı başardı. Günlerce aç ve susuz kaldığı bitkin düşen yavru kedi, ekipler tarafından veterinere teslim edilerek hayata döndürüldü. - BALIKESİR