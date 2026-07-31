İtfaiye ekipleri alevlerle burun buruna geldi
Balıkesir’in Gömeç ilçesinde söndürme çalışmalarına katılan İstanbul itfaiye ekipleri alevlerle buruna buruna geldi.
Balıkesir'in Gömeç ilçesinde söndürme çalışmalarına katılan İstanbul itfaiye ekipleri alevlerle buruna buruna geldi. O anlar kameralarca kaydedildi.
İstanbul itfaiyesine bağlı ekipler, dün akşam saatlerinde Ayvalık- Bergama yolunda alevlerle mücadele etti. Rüzgarın hızını arttırması ile birlikte itfaiye ekipleri zor anlar yaşadı. O anlar kameralarca kaydedildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı