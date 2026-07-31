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İtfaiye ekipleri alevlerle burun buruna geldi

İtfaiye ekipleri alevlerle burun buruna geldi
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Balıkesir’in Gömeç ilçesinde söndürme çalışmalarına katılan İstanbul itfaiye ekipleri alevlerle buruna buruna geldi.

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde söndürme çalışmalarına katılan İstanbul itfaiye ekipleri alevlerle buruna buruna geldi. O anlar kameralarca kaydedildi.

İstanbul itfaiyesine bağlı ekipler, dün akşam saatlerinde Ayvalık- Bergama yolunda alevlerle mücadele etti. Rüzgarın hızını arttırması ile birlikte itfaiye ekipleri zor anlar yaşadı. O anlar kameralarca kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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