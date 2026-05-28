İsviçre'de bıçaklı saldırı: 3 yaralı

İsviçre'de tren istasyonunda düzenlenen bıçaklı saldırıda 3 kişi yaralandı.

İsviçre'nin Winterthur kentinde tren istasyonunda bıçaklı saldırı düzenlendi. Saldırıda, 3 kişi yaralanırken, saldırgan polis tarafından gözaltına alındı. Yaralılar, hastanede tedavi altına alındı.

Polis, saldırının TSİ 09.30 sıralarında düzenlediğini belirterek, saldırganın 31 yaşında İsviçre vatandaşı olduğunu ifade etti. Polis, saldırıyla ilgili soruşturma başlatırken, saldırının nedeni henüz bilinmiyor. - ZÜRİH

Kaynak: İhlas Haber Ajansı