Haberler

İsviçre'de eğlence mekanında patlama: en az 10 ölü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsviçre'nin Valais kantonunda bulunan Crans-Montana'daki bir eğlence mekanında meydana gelen patlamada en az 10 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Patlama, yılbaşı gecesi saat 01.30'da gerçekleşti.

İsviçre'nin Valais kantonunda bulunan lüks kayak merkezi Crans-Montana'da 300 kişi kapasiteli bir eğlence mekanında meydana gelen patlamada en az 10 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı.

İsviçre'nin Valais kantonunda bulunan lüks kayak merkezi Crans-Montana'da patlama meydana geldi. İsviçre polisi, 300 kişi kapasiteli eğlence mekanında yılbaşı gecesi meydana gelen patlamada en az 10 kişinin hayatını kaybettiğini ve çok sayıda kişinin de yaralandığını bildirdi. Yangının "Le Constellation" adlı barda yerel saatle 01.30'da çıktığı belirtildi.

Polis tarafından yapılan açıklamada, bölgenin tamamen güvenlik çemberine alındığı ve Crans-Montana hava sahasının uçuşa yasak bölge ilan edildiği, patlamanın nedeninin ise henüz netlik kazanmadığı ifade edildi. Patlamanın meydana geldiği sırada barda 100'den fazla kişinin bulunduğunu iddia edildi. - BERN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Van'da mahalleye çığ düştü! 1 kişi kayıp, 22 ev boşaltıldı

Mahalleye çığ düştü! 1 kişi kayıp, 22 ev boşaltıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Akaryakıt, sigara ve alkollü içeceklerde ÖTV zammı belli oldu

Akaryakıt, sigara ve alkollü içeceklerde ÖTV zammı belli oldu
Uyuşturucu testi pozitif çıkan Yusuf Güney'den ilk açıklama

Uyuşturucu testi pozitif çıkan Yusuf Güney'den ilk açıklama
ABD'de tarihi yemin! Mamdani Kur'an-ı Kerim'e el basarak göreve başladı

ABD'de tarihi yemin! Mamdani göreve böyle başladı
TÜGVA Başkanı Beşinci, Galata'da Filistin için toplanan kalabalığa seslendi: Size ahdimiz olsun ki...

TÜGVA Başkanı Galata'da Filistin için toplanan kalabalığa seslendi
Akaryakıt, sigara ve alkollü içeceklerde ÖTV zammı belli oldu

Akaryakıt, sigara ve alkollü içeceklerde ÖTV zammı belli oldu
Şeyma Subaşı, yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakıldı

Havalimanında gözaltına alınan Şeyma Subaşı hakkında karar
Yıllar sonra bir ilk! İstanbul yeni yıla karla girdi

Yıllar sonra bir ilk! İstanbul'un her yerinden görüntü yağıyor