İsveç'te haneye saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Güncelleme:
İsveç'in Boden kentinde bir konutta meydana gelen saldırıda polis, şüpheliyi vurarak etkisiz hale getirdi. Olayda 55 yaşındaki bir kadının cansız bedenine ulaşıldı. Şüphelinin, kadını öldürdüğü ve aralarında akrabalık ilişkisi olmadığı belirtildi.

İsveç'in Boden kentinde bir kişinin bir konutta bulunanlara saldırdığı ihbarı üzerine olay yerine gelen polis memurları, şüpheliyi vurarak etkisiz hale getirirken 55 yaşındaki bir kadının cansız bedenine ulaştı.

İsveç'in Boden kentinde yerel saatle 12.00 sıralarında, bir kişinin bir konutta bulunanlara saldırdığı yönünde ihbar yapıldı. Olay yerine gelen polis memurları, şüpheliyi gözaltına almaya çalıştı. İsveç polisinden yapılan açıklamada, müdahale sırasında "beklenmedik olayların" yaşandığı ve güvenlik güçlerinin evin ön kapısındaki şüpheliye ateş açmak zorunda kaldığı belirtildi. Polisin açıklamasında, 20'li yaşlarındaki şüphelinin müdahale sırasında öldürüldüğü aktarılırken, zanlının suç kaydının bulunduğu ifade edildi.

Şüpheli, bir kadını öldürmüş

Yetkililer ayrıca, olay yerinde etkisiz hale getirilen şüphelinin 55 yaşındaki bir kadını henüz açıklanmayan bir silah ile öldürdüğünü bildirdi. Polis, kadının cansız bedenine evin dışında ulaşıldığını açıkladı. Olay sırasında evin içinde bulunan 1'i yaralı 2 kişi ise hastaneye sevk edildi.

"İlk incelemelere göre şüpheli ile mağdurlar arasında akrabalık ilişkisi yok"

Yetkililer, ilk incelemelere göre şüpheli ile mağdurlar arasında herhangi bir akrabalık ilişkisi bulunmadığını bildirdi. Polis, olay yerinde güvenlik çemberi oluşturarak, cinayet ve cinayete teşebbüs şüphesiyle kapsamlı bir soruşturma başlattı. - STOCKHOLM

