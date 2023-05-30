İstiklal Caddesi'nde feci dayak! Bayıltana kadar dövdüler

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde İstiklal Caddesi'nde 3 kişi tarafından öldüresiye dövülen kişi, baygınlık geçirerek yerde kaldı. Yerdeyken de tekmelerin hedefi olan adam, araya giren vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

İstanbul'un en kalabalık noktalarından İstiklal Caddesi'nde gerçekleşen olayda iddiaya göre aralarında tartışma çıkan bir kişi, diğer kişiye tokat attı. Tokat atılan kişinin yere düşmesiyle birlikte yanındaki üç kişi; tokat atan kişiye vurmaya başladı.

YERDEYKEN VURMAYA DEVAM ETTİLER

Aldığı darbelerle yere düşen adam, yerde de tekmelenmeye devam edilmesi üzerine kısa süreli baygınlık yaşadı. Vatandaşların araya girip kavgayı ayırmaya çalışmasına karşın öfkesi dinmeyen saldırganlar, yerdeki adama vurmaya devam etti. Kendine gelip yerden kalkarak bulduğu fırsatı değerlendiren kişi, hızla olay yerinden uzaklaştı. Yaşanan olay çevredeki vatandaşlar tarafından kayıt altına alındı.