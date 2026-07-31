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İstiflenen plastik pencereler alev aldı

İstiflenen plastik pencereler alev aldı
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Bingöl’de istiflenen plastik pencerelerde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Bingöl'de istiflenen plastik pencerelerde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, Genç ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle istiflenen plastik pencerelerde yangın çıktı. Alevleri ve yoğun dumanı fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın çevredeki alanlara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında plastik pencereler kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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