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İstek parça yüzünden düğün kana bulandı! Pompalı tüfekle vurulan 4 kişi yaralandı

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Kayseri'de bir düğünde istek parça yüzünden çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kalabalığa rastgele pompalı tüfekle ateş açılması sonucu saçmaların isabet ettiği 4 kişi yaralandı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir düğünde istek parça yüzünden çıkan kavgada, rastgele kalabalığa pompalı tüfekle ateş açılması sonucu saçmaların isabet ettiği 4 kişi yaralandı.

İSTEK PARÇA YÜZÜNDEN TARTIŞMA ÇIKTI

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Esentepe mahallesi Çilem Sokak üzerinde yapılan bir düğünde, iddiaya göre iki grup arasında istek parça yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle kalabalığa rastgele pompalı tüfekle ateş açıldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İstek parça yüzünden düğün kana bulandı! Pompalı tüfekle vurulan 4 kişi yaralandı

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Tüfekten çıkan saçmalardan yaralanan 4 kişi, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, olaya karıştığı belirlenen 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İstek parça yüzünden düğün kana bulandı! Pompalı tüfekle vurulan 4 kişi yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Melikgazi Kayseri 3.Sayfa Haberler

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Yorumlar (3)

Ali Tezel:

Düğün olmasın. Avrupalılar gibi hayırlı olsun diye mekana gidilsin.

23
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Ata_Mete:

Düğünde istek parça?????

3
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Mehmet Akgündüz:

Türk Kürt düğününe gitmiştim benzer hadise oldu ama bu kadar uzamamıştı,iki tarafın hassasiyeti gözönünde bulundurulmalı

0
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