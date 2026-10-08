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İstanbul Valiliği: "Maltepe’de çöken binada hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 2’ye yükselmiştir. Enkaz altındaki 2 kişiyi arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir."

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İstanbul Valiliği: "Maltepe’de çöken binada hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 2’ye yükselmiştir.

İstanbul Valiliği: "Maltepe'de çöken binada hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 2'ye yükselmiştir. Enkaz altındaki 2 kişiyi arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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