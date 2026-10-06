İstanbul Valiliği, Başakşehir'de okul kavgasında 5 öğrencinin yaralandığını açıkladı

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İstanbul Valiliğinden Başakşehir'deki bir okulda çıkan kavgaya ilişkin yapılan açıklamada, 5 öğrencinin yaralandığı, yaralıların hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, "Saat 08.40 sıralarında Başakşehir ilçesinde bulunan bir ortaokulda öğrenciler arasında çıkan kavgada 5 öğrenci yaralanmıştır. Olay sonrası yaralılar, bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştır" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı