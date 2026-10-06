Haberler

İstanbul Valiliği, Başakşehir'de okul kavgasında 5 öğrencinin yaralandığını açıkladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul Valiliği, Başakşehir'de okul kavgasında 5 öğrencinin yaralandığını açıkladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Valiliği, Başakşehir'deki bir ortaokulda saat 08.40 sıralarında öğrenciler arasında çıkan kavgada 5 öğrencinin yaralandığını bildirdi. Yaralılar, bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

İstanbul Valiliğinden Başakşehir'deki bir okulda çıkan kavgaya ilişkin yapılan açıklamada, 5 öğrencinin yaralandığı, yaralıların hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, "Saat 08.40 sıralarında Başakşehir ilçesinde bulunan bir ortaokulda öğrenciler arasında çıkan kavgada 5 öğrenci yaralanmıştır. Olay sonrası yaralılar, bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştır" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Demet Şener spor yaparken yere kapaklandı! İşte o anlar

Ünlü isim spor yaparken yere kapaklandı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gençlerbirliği'nde sıcak saatler! Metin Diyadin istifa etti, yönetim kabul etmedi

Süper Lig'de sürpriz ayrılık! Ünlü teknik adam istifa etti
5 öğrencinin bıçaklandığı ortaokuldan ilk görüntüler: Bu rezalete bak ya

5 öğrencinin bıçaklandığı ortaokuldan ilk görüntüler: Bu rezalete bak

Fon krizinin en büyük rakamı! Fatma Betül Sayan'ı 10'a katladı ama firari

Fon krizinin en büyük vurgunu! Fatma Betül'ü 10'a katlayan doktor
Dün gece kıyamet koptu! Milyonlar ekranlara kilitlendi

Dün gece kıyamet koptu! Milyonlar ekranlara kilitlendi

Mısır'dan İsrail'e savaş resti: Bedeli ağır olur, yine ezeriz

Tehdit ettikleri ülkeden tarihi rest: Bedeli ağır olur, yine ezeriz
Yeşilçam'ın usta ismi Nuri Alço hastaneye kaldırıldı

Yeşilçam'ın usta ismi Nuri Alço hastaneye kaldırıldı
Montella'dan maç sonunda yine çok konuşulacak sözler

Montella'dan yine çok konuşulacak sözler