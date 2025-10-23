İstanbul'un göbeğinde kan donduran olay! Yol ortasında öldüresiye dayak kamerada

İstanbul Ümraniye'de iki grup arasında çıkan kavga, trafikte panik yarattı. Elindeki odun testeresiyle karşı tarafa saldırmak istediği iddia edilen bir kişi, sopa darbeleriyle etkisiz hale getirildi.

TRAFİĞİN ORTASINDA ODUN TESTERESİ VE SOPALIHESAPLAŞMA

Olay, TEM Otoyolu'nun Ümraniye mevkisinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başlayan iki grup, kısa sürede birbirine girdi. Kavgaya karışan kişilerden birinin, eline aldığı odun testeresiyle karşı gruba yöneldiği öne sürüldü. Ancak saldırı girişimi uzun sürmedi; diğer grup tarafından elinden testeresi alınan şahıs, sopa ile feci şekilde darbedildi.

KORKU DOLU ANLAR KAMERADA

O anlar, bir başka otomobilin sürücüsü tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kayda alındı.