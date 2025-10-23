İstanbul'un göbeğinde kan donduran olay! Yol ortasında öldüresiye dayak kamerada
İstanbul Ümraniye'de TEM Otoyolu'nun ortasında iki grup arasında çıkan kavga, trafikte korku dolu anlara neden oldu. Kavgada elindeki odun testeresiyle karşı tarafa saldırmak istediği öne sürülen bir kişi, sopa darbeleriyle etkisiz hale getirildi. O anlar, bir başka otomobilin sürücüsü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
- İstanbul Ümraniye'de TEM Otoyolu üzerinde iki grup arasında kavga çıktı.
- Kavgaya karışan bir kişi elindeki odun testeresiyle karşı gruba saldırmak istedi.
- Saldırı girişimi sırasında kişinin elinden testeresi alındı ve sopa darbeleriyle etkisiz hale getirildi.
- Olay anları bir otomobil sürücüsü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
İstanbul Ümraniye'de iki grup arasında çıkan kavga, trafikte panik yarattı. Elindeki odun testeresiyle karşı tarafa saldırmak istediği iddia edilen bir kişi, sopa darbeleriyle etkisiz hale getirildi.
TRAFİĞİN ORTASINDA ODUN TESTERESİ VE SOPALIHESAPLAŞMA
Olay, TEM Otoyolu'nun Ümraniye mevkisinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başlayan iki grup, kısa sürede birbirine girdi. Kavgaya karışan kişilerden birinin, eline aldığı odun testeresiyle karşı gruba yöneldiği öne sürüldü. Ancak saldırı girişimi uzun sürmedi; diğer grup tarafından elinden testeresi alınan şahıs, sopa ile feci şekilde darbedildi.
KORKU DOLU ANLAR KAMERADA
O anlar, bir başka otomobilin sürücüsü tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kayda alındı.