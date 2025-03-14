Putin ile telefonda görüşen Trump: Ukraynalıların hayatlarını bağışlamasını istedim

Trump ile Putin arasında telefon görüşmesi: Hayatlarını bağışla
Yeniden Refah Partisi'nde 'Konya' krizi büyüyor! İstifalar peş peşe geldi

Erbakan, AK Parti'nin kalesinde büyük kriz yaşıyor
Şinasi Yurtsever'in cenaze töreni belli oldu! İşte defnedileceği yer

Cenaze töreni belli oldu! İşte defnedileceği yer
Cezaevindeki Ümit Özdağ'dan yeni fotoğraf

Cezaevindeki Ümit Özdağ'dan yeni fotoğraf! Son hali dikkat çekti

İstanbul Ümraniye'de Genç Adam 28. Kattan Düşerek Hayatını Kaybetti

İstanbul Ümraniye'de Genç Adam 28. Kattan Düşerek Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ümraniye'de 23 yaşındaki bir genç, psikolojik sorunları bulunduğu iddia edilerek oturduğu 28. kattaki evin penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Olay yerine gelen ekipler, cesedi morga kaldırdı ve polis inceleme başlattı.

Ümraniye'de bulunan bir sitede, 23 yaşındaki genç 28.katta oturduğu evin penceresinden düşerek hayatını kaybetti

Olay, saat 11.30 sıralarında Ümraniye Armağanevler Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi. İddiaya göre psikolojik sorunları olan ve sevgilisiyle birlikte yaşayan 23 yaşındaki genç, 28.katta oturduğu evin penceresinden aşığa düşerek hayatını kaybetti. Yapılan ihbarlar üzerine olay yerine polis, ambulans, itfaiye ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Ekipler olay yerine geldiğinde hayatını kaybeden şahsın cansız bedeni cenaze nakil aracıyla morga kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Maçın bile önüne geçti! İşte 117. dakikadaki penaltı pozisyonu
img

Belediye Başkanı Aras'a baret fırlattılar! İşte o anlar
img

Sokak ortasında kadına yumruklu saldırı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eslem'in başıboş köpekler tarafından öldürülmesine ilişkin Yüksekova Belediye Başkanı'na soruşturma

12 yaşındaki Eslem'in ölümü sonrası DEM Partili belediyeye soruşturma
Beyaz Saray açıkladı: ABD Bitcoin alımı gerçekleştirecek

Beyaz Saray açıkladı: ABD Bitcoin alımı gerçekleştirecek
'Ücretin ne kadar?' sorusuyla başlayan tartışma sonrası hayatı karardı

"Ücretin ne kadar" sorusuyla başlayan tartışma sonrası hayatı karardı
Gelin geldiği ailenin hayatını değiştirdi! Günde 2 ton üretip satıyorlar

Gelin geldiği ailenin hayatı değişti! Günde 2 ton üretip satıyorlar
Penaltı kaçıran Fred'le ilgili inanılmaz gerçek ortaya çıktı

Penaltı kaçıran Fred'le ilgili inanılmaz gerçek ortaya çıktı
Fenerbahçe taraftarından yıldız futbolcuya büyük tepki

Fenerbahçe taraftarından yıldız futbolcuya tepki yağıyor

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.