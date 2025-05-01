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İstanbul Taksim'de 1 Mayıs İçin Güvenlik Önlemleri Alındı

İstanbul Taksim'de 1 Mayıs İçin Güvenlik Önlemleri Alındı
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1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla İstanbul Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde geniş güvenlik önlemleri alındı. Tüm yollar trafiğe kapatıldı ve çok sayıda polis ekibi görevlendirildi.

İstanbul Taksim'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde İstanbul Emniyet'i tarafından geniş güvenlik önlemi alındı. Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ne çıkan tüm yollar trafiğe kapatıldı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından Taksim Meydanı'nda tedbirler alındı. Alınan tedbirler çerçevesinde çok sayıda polis ekibi Taksim ve İstiklal Caddesi'ne çıkan yolları trafiğe kapattı. Polis ekiplerinin sıkı güvenlik önlemi aldığı görüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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