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İstanbul Sultangazi'de alt geçit sağanakta su altında kaldı, araçlar mahsur kaldı

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İstanbul Sultangazi'de alt geçit sağanakta su altında kaldı, araçlar mahsur kaldı
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Sultangazi Malkoçoğlu Mahallesi'ndeki alt geçit, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da etkili olan sağanak nedeniyle su altında kaldı ve trafiğe kapandı. Su birikintisinin içinde bir araçta mahsur kalanlar korku dolu anlar yaşadı.

Sultangazi'de alt geçidi su bastı. Alt geçit trafiğe kapanırken, araçlar su içinde mahsur kaldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle Sultangazi'de bir çok yeri su bastı. Sultangazi Malkoçoğlu Mahallesi'nde bulunan alt geçit su baskını nedeniyle kapandı. Su birikintisinin içinde bir araçta mahsur kaldı. Araçtakiler korku dolu anlar yaşadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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