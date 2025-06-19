İstanbul Sefaköy Metrobüs Durağında Duman Paniği

İstanbul Sefaköy Metrobüs Durağında Duman Paniği
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Sefaköy metrobüs durağında seyir halindeki bir metrobüsün lastiğinden dumanlar yükseldi. Olayda can kaybı ya da yaralanma olmazken, seferlerde aksamalar yaşandı ve yolcular başka metrobüslere yönlendirildi.

İstanbul Sefaköy metrobüs durağında seyir halindeki bir metrobüsün lastik kısmından yükselen dumanlar paniğe neden oldu. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, seferlerde aksamalar yaşandı.

Olay, saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Küçükçekmece Sefaköy durağına yaklaşan bir metrobüsün arka lastiklerinden dumanların yükseldiğini fark eden yolcular büyük panik yaşadı. Şoför, aracı emniyetli bir şekilde durdurarak yolcuların tahliyesini sağladı. Şoförün hızlı müdahalesiyle lastik kısmından yükselen dumanlar büyümeden kontrol altına alındı.

Yolcular, bir süre metrobüs yolunda bekletildikten sonra yoldan geçen diğer metrobüslere yönlendirildi. Yaşanan olay nedeniyle metrobüs yolunda uzun araç kuyrukları oluştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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