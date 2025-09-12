İstanbul Ortaköy'de Sürüklendiği Belirlenen Tekne Kurtarıldı
İstanbul Ortaköy önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen, içinde 1 kişinin bulunduğu 13 metre uzunluğundaki tekne, Kıyı Emniyeti tarafından kurtarıldı ve Kuruçeşme İskelesi'ne yanaştırıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre içinde 1 kişi bulunan 13 metre uzunluğundaki tekne, makine arızası nedeniyle Ortaköy önlerinde sürüklenmeye başladı. Ardından harekete geçen ekipler, bölgeye ulaştı. Tekne, TAHLİSİYE-2 botunca yedeklenerek Kuruçeşme İskelesi'ne yanaştırıldı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa