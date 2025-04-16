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İstanbul Metro İstasyonunda Şok Olay: Yürüyen Merdivene Çöp ve Lastik Attılar

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İstanbul'un Esenler ilçesinde bulunan M7 Yıldız-Mahmutbey Metro Hattı'nın Tekstilkent istasyonunda, üç genç yürüyen merdivenlere çöp ve lastik atarak akıl almaz bir olaya imza attı. Olay, güvenlik kameralarına yansıdı.

Metro istasyonunda akıl almaz olay: Yürüyen merdivene çöp ve lastik attılar

İSTANBUL - İstanbul Esenler'de bulunan M7 Yıldız- Mahmutbey Metro Hattı'nın Tekstilkent istasyonunda akıllara durgunluk veren olay yaşandı. Metro istasyonun yürüyen merdivenlerine çöp ve lastik atan şahısların o anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 13 Nisan Pazar günü Esenler'de bulunan M7 Yıldız-Mahmutbey Metro Hattı'nın Tekstilkent Metro istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yaşları küçük olduğu öğrenilen 3 genç istasyon girişindeki yürüyen merdivenlerin oraya geldi. Daha sonra gençler ellerindeki çöpü ve lastiği yürüyen merdivenlere doğru fırlattı. İstasyonda görev yapan güvenlik ve istasyon sorumlusu durumu fark ederek sistem durduruldu.

Güvenlik kamerasına yansıdı

Akşam saatlerinde meydana gelen olayda yürüyen merdivene çöp ve lastik atan şahısların o anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde yürüyen merdivenlerin başına gelen gençlerden ikisi çöp poşeti ve araba lastiğini yürüyen merdivenlere doğru fırlatırken, üçüncü kişinin ise o anları cep telefonuyla kayda aldığı görüldü.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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