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İstanbul merkezli 10 ilde operasyonla 10 sosyal medya fenomeni adliyeye sevk edildi

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İstanbul merkezli 10 ilde yapılan operasyonla aralarında Onur Sermik ve Semih Varol'un da bulunduğu 10 sosyal medya fenomeni yakalanarak adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin aile yapısına aykırı içerikler üretip dijital gelir için birlikte hareket ettiği belirlendi.

İstanbul'da sosyal medya platformlarında aile yapısına aykırı içerik ürettikleri belirlenen aralarında Onur Sermik ve Semih Varol'un da bulunduğu 10 sosyal medya fenomeni adliyeye sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla sanal devriye çalışması gerçekleştirilmiş, yapılan incelemelerde, sosyal medya platformlarında canlı yayın yapan bazı şüphelilerin; kavga, tehdit, hakaret, gerilim ve mağduriyet içerikli paylaşımlar yaptıkları belirlenmiş, şüphelilerin, aile yapısına aykırı içerikler ürettikleri ve söz konusu yayınlar üzerinden dijital gelir elde etmek amacıyla birlikte hareket ettikleri tespit edilmişti. İstanbul merkezli 10 ilde yapılan operasyonla aralarında Onur Sermik ve Semih Varol'un da bulunduğu 10 sosyal medya fenomeni yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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