Marmaray'da maske kavgası! Ortalık bir anda karışınca güvenlik görevlileri devreye girdi - Haberler

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Marmaray'da maske kavgası! Ortalık bir anda karışınca güvenlik görevlileri devreye girdi

Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Marmaray'da 2 yolcu arasında maske takma tartışması yaşandı. Maskesini takmamakta direnen yolcuya tepki gösteren bir kadın, "Bu kişi benim için tehlike arz ediyor." dedi. Güvenlik görevlilerin müdahale ettiği tartışma, başka yolcular tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Pendik durağındaki Marmaray treninde dün akşam saatlerinde maske takan kadın yolcu, maskesi takılı olmayan başka bir yolcuyu uyardı. İkili arasında tartışma yaşandı. Diğer yolcular da geç kaldıklarını söyleyerek duruma tepki gösterdi. Bunun üzerine özel güvenlik görevlilerine haber verildi.

"TEHLİKE ARZ EDİYOR"

Maske takmayan yolcuya tepki gösteren yolcu güvenlik görevlilerine, "Bu kişi benim için tehlike arz ediyor. Almanızı istiyorum. Şikayetçi olmayacağım" dedi.

O ANLAR KAMERADA

Yaşanan tartışma başka yolcular tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa

Marmaray, Pendik, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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Yorumlar (2)

özgür :

o kalabalık da maske zaten korumaz

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Melih Kılaç:

kedidir keoi o

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