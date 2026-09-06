Arnavutköy'de Tır Hafif Ticari Araca Çarptı: 6 Yaralı

İstanbul Arnavutköy mevkii Kuzey Marmara Otoyolu havalimanı istikametinde seyir halindeki tır, hafif ticari araca çarptı. Olayda araçta bulunan biri çocuk 6 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 06.00 sıralarında İstanbul Arnavutköy mevkii Kuzey Marmara Otoyolu Edirne istikameti üzerinde meydana geldi. İddiaya göre seyir halinde A.Y. idaresindeki 80 LT 148 plakalı tır, Odayeri Gişelerini geçtikten sonra aynı yönde seyir halindeki S.B. isimli sürücünün kullandığı 37 AEG 267 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Kaza sonrası sürüklenen araç orta refüje çıkarken araçta bulunan biri çocuk, 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan kişiler itfaiye ekiplerince çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası ağır hasar alan araç çekici ile olay yerinden yerden kaldırıldı. Kazada yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı