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İstanbul Küçükçekmece'de Metrobüs Kazasında Hayatını Kaybeden Ferhat Uçar'ın Cenazesi Adli Tıp Kurumundan Alındı

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Küçükçekmece'de meydana gelen metrobüs kazasında hayatını kaybeden Ferhat Uçar'ın cenazesi Adli Tıp Kurumundan alındı. Kazada 1 kişi ölürken 50 kişi yaralandı. Uçar'ın cenazesi ailesine teslim edildi.

İstanbul Küçükçekmece'de sabah saatlerinde meydana gelen metrobüs kazasında hayatını kaybeden Ferhat Uçar'ın cenazesi Adli Tıp Kurumundan alındı.

Küçükçekmece'de sabah saatlerinde meydana gelen ve 2 metrobüsün karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybederken 50 kişi de yaralanmıştı. Kazada hayatını kaybeden Ferhat Uçar'ın cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Uçar'ın cenazesini almaya gelen ailesi sinir krizi geçirdi. Burada yapılan işlemlerin ardından Uçar'ın cenazesi ailesine teslim edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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