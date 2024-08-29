İstanbul Küçükçekmece'de Metrobüs Kazasında Hayatını Kaybeden Ferhat Uçar'ın Cenazesi Adli Tıp Kurumundan Alındı

İstanbul Küçükçekmece'de sabah saatlerinde meydana gelen metrobüs kazasında hayatını kaybeden Ferhat Uçar'ın cenazesi Adli Tıp Kurumundan alındı.

Küçükçekmece'de sabah saatlerinde meydana gelen ve 2 metrobüsün karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybederken 50 kişi de yaralanmıştı. Kazada hayatını kaybeden Ferhat Uçar'ın cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Uçar'ın cenazesini almaya gelen ailesi sinir krizi geçirdi. Burada yapılan işlemlerin ardından Uçar'ın cenazesi ailesine teslim edildi. - İSTANBUL