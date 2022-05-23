Anlatsanız kimse inanmaz! Maç esnasında halı sahaya araç daldı, gençler son anda kurtuldu - Haberler

Anlatsanız kimse inanmaz! Maç esnasında halı sahaya araç daldı, gençler son anda kurtuldu
Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Küçükçekmece'de kontrolden çıkan otomobil, trafik ışıklarına çarptıktan sonra halı sahaya girdi. Bu sırada halı sahada bulunan çocuklar kazadan yara almadan kurtulurken, otomobilde bulunan 2 kişi hafif şekilde yaralandı.
İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde, cadde üzerinde seyir halinde bulunan bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek kontrolden çıkması üzerine trafik ışıklarına çarptı. Otomobil daha sonra savrularak yol kenarında bulunan halı sahaya girdi.
MAÇ YAPAN GENÇLER YARA ALMADI
Kaza sırasında halı sahada bulunan çocuklar, şans eseri kazadan yara almadan kurtulurken, otomobilde bulunan 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa