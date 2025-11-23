En mutlu günlerine gölge düştü! Düğünde ortalık karıştı
İstanbul Kartal'daki bir düğün salonunda davetliler arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Tekme ve tokatla birbirine giren tarafları çevredeki vatandaşlar güçlükle ayırdı. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
İstanbul'da bir düğünde kavga çıktı. Edinilen bilgiye göre, Kartal Esentepe Mahallesi'nde bulunan bir düğün salonunda davetliler arasında tartışma çıktı.
TARTIŞMA SOKAĞA TAŞTI, O ANLAR KAMERALARDA
Çıkan tartışma büyüyerek salon dışına taştı. Tekme tokat birbirine giren tarafları çevredeki vatandaşlar güçlükle ayırdı. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.