En mutlu günlerine gölge düştü! Düğünde ortalık karıştı
İstanbul Kartal'daki bir düğün salonunda davetliler arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Tekme ve tokatla birbirine giren tarafları çevredeki vatandaşlar güçlükle ayırdı. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'da bir düğünde kavga çıktı. Edinilen bilgiye göre, Kartal Esentepe Mahallesi'nde bulunan bir düğün salonunda davetliler arasında tartışma çıktı.

TARTIŞMA SOKAĞA TAŞTI, O ANLAR KAMERALARDA

Çıkan tartışma büyüyerek salon dışına taştı. Tekme tokat birbirine giren tarafları çevredeki vatandaşlar güçlükle ayırdı. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
