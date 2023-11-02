İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünde Gözaltında Bulunan Polat Çiftinin Avukatı Basın Mensuplarının Sorularını Yanıtsız Bıraktı

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünde gözaltında bulunan Engin ve Dilan Polat çiftinin işlemleri devam ederken yeni bir gelişme yaşandı. Çiftin avukatlarından Çağdaş Çelik öğle saatlerinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne geldi. Çelik, burada basın mensupları tarafından kendisine yöneltilen soruları yanıtsız bıraktı.

Kara para akladıkları ve vergi kaçırdıkları iddialarıyla bir süreden beri ülke gündemini meşgul eden Dilan ve Engin Polat çiftine yönelik İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda 17 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerine devam ederken yeni bir gelişme yaşandı. Çiftin diğer bir Avukatı olan Çağdaş Çelik öğle saatlerinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne gelerek gözaltında bulunan Polat ailesi hakkında bilgi aldı. Daha sonra buradan ayrılan Çelik, basın mensuplarının sorularını ise yanıtsız bıraktı. - İSTANBUL