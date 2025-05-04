İstanbul Havalimanı Yolunda Tehlikeli Motosiklet Sürüşü

İstanbul Havalimanı Yolunda Tehlikeli Motosiklet Sürüşü
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İstanbul Havalimanı-Kemerburgaz yolu üzerinde bir motosiklet sürücüsü, plakasını sökerek tehlikeli hareketler yaptı. Makaralar, ön tekeri kaldırma ve emniyet şeridini kullanma gibi davranışları bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

İstanbul Havalimanı yolunda bir motosiklet sürücüsünün tehlikeli hareketleri yürekleri ağza getirdi. Motosiklet sürücüsünün makas attığı, ön tekiri kaldırdığı ve emniyet şeridini kullanarak ilerlediği anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İstanbul Havalimanı-Kemerburgaz yolu üzerinde geçtiğimiz günlerde plakasını söken bir motosiklet sürücüsü, otobanda dakikalarca tehlikeli bir sürüş gerçekleştirdi. Motosiklet sürücüsünün makas attığı, ön tekeri kaldırdığı ve emniyet şeridini işgal ettiği anları, bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Akan trafikte hem kendi canını hem de diğer araç sürücülerinin hayatını tehlikeye atan sürücü, yüreklere ağza getirdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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