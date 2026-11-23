İstanbul Havalimanı'nda, yurda yutma yöntemiyle vücutlarında uyuşturucu sokmaya çalışan 4 İranlı yakalandı. Şahısların vücutlarında 280 kapsül halinde toplam 1 kilo 934 gram afyon sakızı ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü ekipleri, İran'dan İstanbul'a gelen yolcular üzerinde rutin güvenlik ve risk analizi çalışmaları gerçekleştirdi. Güvenlik kamerası görüntülerini mercek altına alan ekipler, H.D. (39), A.F. (35), G.B. (31) ve M.K. (43) isimli 4 İran uyruklu yolcunun şüpheli tavırlar sergilediğini belirledi. Şahısların kalabalık arasında birbirleriyle göz temasını kesmeden hareket ettikleri ve pasaport kontrolü ile bagaj bekleme alanlarında dikkat çekmemek adına ayrı ayrı ilerleyerek Türkiye'ye giriş yaptıkları tespit edildi. Ülkeye giriş işlemlerinin tamamlanmasının ardından havalimanı çıkışında tekrar bir araya gelen şüpheliler, polis ekiplerince durduruldu. Şahısların valizlerinde ve üst aramalarında herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı. Bunun üzerine şüphelilerin vücutlarında ve iç beden muayenelerinde yapılan detaylı aramada, yakalanmamak amacıyla yuttukları belirlenen 280 kapsül halinde toplam 1 kilo 934 gram afyon sakızı ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyette işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı