İstanbul Havalimanı'nda 455 kilo kokain ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Posta/Kargo NAKOKİM Ekipleri İstanbul Havalimanı'nda Kargo-Eşya bölümünde operasyon düzenledi. Operasyonda 455,2 kilo kokain cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi. Olaya ilişkin Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sürüyor.

455 KİLO KOKAİN ELE GEÇİRİLDİ

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Posta/Kargo NARKOKİM Ekipleri'nin İstanbul Havalimanı-Kargo-Eşya bölümünde düzenlediği operasyonda 455,2 kilo kokain cinsi uyuşturucu madde ele geçirdi. Olayla ilgili soruşturma Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.