İstanbul Fatih'te Esnaf Arasında Yumruklu Kavga

Güncelleme:
Tahtakale Mahallesi'nde esnaflar arasında çıkan tartışma, tekme tokatlı kavgaya dönüştü. Olay bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

İstanbul Fatih ilçesi Tahtakale Mahallesi'nde esnaf arasında tekme tokat ve yumruklu kavga çıktı. Çıkan kavga bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Fatih ilçesinde bulundan ve yerli, yabancı turistler tarafından da yoğun olarak ziyaret edilen Tahtakale Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, esnaf arasında küfürleşme ile başlayan tartışma tekme, tokat ve yumruklu kavga dönüştü. Kavgayı araya giren diğer esnaf ve vatandaşlar güçlükle ayırdı. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
