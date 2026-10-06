İstanbul Eyüpsultan'da 50 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı

İstanbul Eyüpsultan'da bir araca düzenlenen operasyonda 50 kilogram kokain olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ele geçirildi. Araçtaki 2 kişi gözaltına alındı.

Gelen ihbar üzerine harekete geçen İstanbul İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Eyüpsultan Pirinççi Mahallesi Fenertepe Gişeleri'ndeki dinlenme tesisi civarında tedbir aldı. Söz konusu araç, ekipler tarafından yakalandı. Araçta bulunan sürücü Hilal Yiğit K. ile Savaş K. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde ve araçta, arama yapıldı. Aramada gri renkli valiz ve siyah poşet içerisinde daralı ağırlığı 50 kilogram gelen, kokain olduğu değerlendirilen beyaz renkli uyuşturucu veya uyarıcı madde ele geçirildi. Maddenin net ağırlığının sayım ve tartım tutanağında belirleneceği bildirildi. Aramada ayrıca şüphelilere ait 2 cep telefonu ele geçirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı