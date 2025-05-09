Terör örgütü PKK, fesih kongresini topladı

Türkiye 40 yıllık beladan kurtuluyor! PKK fesih kongresini topladı
PKK'nın kongre açıklamasında parantez açılan isim: Çok emeği var

PKK'nın kongre açıklamasında parantez açılan isim: Çok emeği var
Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu 'yalan tanıklık' iddiasıyla ilk kez hakim karşısında

Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu ilk kez hakim karşısında
Lisede eski hükümlü güvenlik görevlisi, kız kardeşleri öldürdü

Okul kan gölüne döndü! Güvenlik görevlisi, kardeşleri silahla katletti

Bölücü terör örgütü marşı açarak makas attılar, o anları sosyal medyada paylaştılar

Bölücü terör örgütü marşı açarak makas attılar, o anları sosyal medyada paylaştılar
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul E-5 Karayolu'nda makas atarak trafiği tehlikeye atan sürücüler, bu anları sosyal medya üzerinden canlı yayınladı. Araçta bölücü terör örgütü marşları çalındı.

İstanbul E-5 Karayolu'nda makas atarak trafiği tehlikeye atan şahıslar, o anları sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayınladı. O sırada ise araçta yüksek sesle bölücü terör örgütü marşlarının çaldığı görüldü.
Olay, dün akşam saatlerinde E-5 Karayolu Küçükçekmece Sefaköy mevkiinde yaşandı. Yolda uzun süre makas atarak ilerleyen araç, trafiği tehlikeye attı. Süratli şekilde ilerleyen sürücü ve arkadaşları, yolculuklarını sosyal medya hesapları üzerinden açtıkları canlı yayında da paylaştı. Yayın sırasında ise araçta bölücü terör örgütüne ait marşların çaldığı görüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yüksel Yıldırım'dan Fenerbahçe'ye olay sözler: Derbide akılları çelişti

Fenerbahçe'ye neler dedi neler
Asya'daki savaşta gece boyunca silahlar susmadı! Ölü sayısı artıyor

Asya'daki savaşta gece boyunca silahlar susmadı! Ölü sayısı artıyor
TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı

TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı
Devlet hastanesinde kaydedilen görüntü tartışma yarattı

Devlet hastanesinde kaydedilen görüntü tartışma yarattı
Ünlü zincir markette büyük skandal! Etlerden numune alındı, 2 kişi gözaltında

Ünlü zincir markette skandal
Şarkıcı Begüm Polat'a yasa dışı bahis soruşturması

Programda kullanılan bardak başını yaktı! Savcılık harekete geçti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.